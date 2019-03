(Görüntülü) Zeybekci, down sendromlu çocuklarla halı sahada buluştu

İZMİR'de, 21 Mart Dünya Down Sendromlular Günü nedeniyle özel sporcularla halı sahada bir araya gelen, Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan adayı AK Parti'li Nihat Zeybekci, onlara hediyeler verdi.



İzmir Büyükşehir belediye başkan adayı AK Parti'li Nihat Zeybekci, 21 Mart Dünya Down Sendromlular Günü nedeniyle 9-16 yaş grubundaki down sendromlu sporcular ile buluştu. Jimnastik, masa tenisi ve atletizm gibi kategorilerde ulusal ve uluslararası başarılar elde etmiş çocuklarla halı sahada bir araya gelen Zeybekci'ye AK Parti Bayraklı belediye başkan adayı Ali Aslan da eşlik etti. Zeybekci, sporculara eşofman takımlarının olduğu hediye paketleri verdi. Nihat Zeybekci halı sahada kaleye geçerken, engelli sporcular da penaltı atışı kullandı.



Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Gürol Aydın, Türkiye'de çok sayıda engelli çocuğa spor yaptırdıklarını belirterek, bu özel günde kendileri ile bir araya gelen Nihat Zeybekci'ye teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da engelli çocukları çok sevdiğini ve yakından ilgilendiğini hatırlattı.



'ONLAR CENNETİN HEDİYESİ'



AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci de İzmir'in engelli dostu şehir olmak zorunda olduğunu belirterek şöyle konuştu:



"Bu yavrularımız bizim için cennetin hediyesidir. İzmir yollarıyla, kaldırımlarıyla, altyapısıyla, ulaşımı, trafiği ve araçlarıyla onların yüzde yüzüne ulaşacağımız ve hepsini mutlu edebileceğimiz bir şehir olacak. Bu özel günde şunun sözünü veriyoruz ki, biz hayatımız boyunca verdiğimiz bütün sözleri unutmadık, onların aileleri ile birlikte mutlu olacağı bir İzmir yaratmak bizim boynumuzun borcudur. Bunu da onlarla beraber yapacağız. Onları çok seviyoruz. Onların yüzünün gülmesi bizim için amacımıza ulaştık, demektir. İnşallah Bayraklı da engelli dostu bir ilçemiz olacak."



Etkinlikte jimnastikte Türkiye birincisi olan, 3 altın madalya sahibi Gülçin Kayhan, penaltı atışını ilk kullanan engelli sporcu oldu.