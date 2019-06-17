(Görüntülü) Zerzevan Kalesi'ndeki kazılara 20 yıllık sponsorluk

Selim KAYA- Mesut BUDRAÇ/ÇINAR (Diyarbakır), () - DİYARBAKIRLI iş insanı Nihat Özpınar, Doğu Roma döneminden kalan, Çınar ilçesindeki Zerzevan Kalesi'nde sürdürülen kazı çalışmalarına, 20 yıl süreyle sponsor oldu. Diyarbakırlı olan Safir Tuz Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özpınar, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Dicle Üniversitesi'nce Zerzevan Kalesi'nde sürdürülen kazı çalışmalarına 20 yıllık sponsor oldu. Hazırlanan protokol, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan ile Safir Tuz Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özpınar arasında Zerzevan Kalesi'ndeki törenle imzalandı. İmza törenine; Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Veysel Bektaş, Vali Yardımcısı Hasan Gökpınar, Çınar Kaymakamı Selami Kaya ile Diyarbakır Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Mehmet Kaya da katıldı. İmza töreninde konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, Türkiye'nin olağanüstü kültürel mirasa ve hazineye sahip olduğunu belirterek, "Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak içinde bulunduğumuz bu kültürel mirasımızın önemli bir parçası olan Zerzevan Kalesi'ndeki kazıların daha etkin bir şekilde yapılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çerçevede bakanlık olarak Zerzeven Kalesi'ndeki kazı çalışmalarına 20 kazı arasına dahil ettik. Sevindirici gelişme daha oldu, Safir Tuz gibi yerli ve milli kuruluşumuz, bu kazılara 20 yıl süreyle sponsor oldu. Safir Tuz'un örnek çalışmasıyla beraber diğer arkeolojik alanlarda da ve diğer kültürel değerlerimizin de korunması ve hayata kazandırılmasıyla konusunda diğer kurumun ve kuruluşlarımıza da örnek olması gerekiyor" dedi. Safir Tuz Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özpınar ise Diyarbakır'ın tarihi boyunca medeniyetlerin en önemli şehirlerinden olduğuna dikkat çekerek, sponsor oldukları Zerzevan Kalesi için vakıf kuracaklarını dile getirdi.