(Görüntülü) 'Zemin İstanbul'da işbirliği protokolü imzalandı 2

Enver ALAS/ İSTANBUL,()-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı '100 günlük eylem programı'nda yer alan, yeniliğe ve teknolojiye meraklı gençleri yetiştirmek için hayata geçirilen, "Zemin İstanbul Projesi ' kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile Türkiye'nin önde gelen üç üniversitesinin işbirliği protokolünde imzalar atıldı. Şişhane'deki Metro İstasyonu'nda hizmet verecek projeye ilişkin konuşan İBB Başkanı Mevlüt Uysal, "Zemin İstanbul'da zemin bulan bu çalışmalar, ülkemizin diğer şehirlerine ve dünyaya dağılacak diye ümit ediyoruz. Zemin İstanbul'daki bu yenilikler, bizleri heyecanlandıracak ve iyi işler çıkacak diyoruz" ifadelerini kullandı.



İBB'nin Saraçhane'deki başkanlık binasında gerçekleşen törene, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Mehmet Karaca, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan, Yıldız Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Mesut Güner, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı katıldı. İmza töreni öncesi 'Zemin İstanbul Projesi'nin tanıtım filmi izlendi.







"İNANIYORUZ Kİ İLGİ YOĞUN OLACAK"



Törende konuşan Başkan Mevlüt Uysal, akıllı belediyecilik adına teknolojik gelişimin ve yeniliği yakalamanı önemini anlatarak, gençleri geleceğe hazırlamak adına yerel yönetimlere önemli görevler düştüğünü söyledi.



Projenin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İstanbul Kalkınma Ajansı ve İBB işbirliğiyle hayata geçirildiğini aktaran Uysal, çalışmada en önemli destekçilerinin üniversiteler olduğunu kaydetti. Zemin İstanbul ile ilgili bilgi veren Uysal, şunları söyledi:



"Projede 'bir şey yapmak istiyorum', 'yapılanları ticarileştirmek istiyorum' diyen herkese zemin hazırlıyor. Orada çocuklarımız 7 yaşından itibaren teknolojiyle tanışma imkanı bulacak. Gençlere çalışmalarını gerçekleştirme imkanı sunuyor. Şu anda Şişhane Metrosunda bin 100 metrekarelik bir alan. İnanıyoruz ki, buraya ilgi yoğun olacak. İBB olarak ne kadar talep gelirse o kadar ilave yer açmaya hazırız. İnşallah Zemin İstanbul'da zemin bulan bu çalışmalar, ülkemizin diğer şehirlerine ve dünyaya dağılacak diye ümit ediyoruz. Zemin İstanbul'daki bu yenilikler, bizleri heyecanlandıracak iyi işler çıkacak diyoruz."



Konuşmasının ardından, işbirliği protokolü Mevlüt Uysal ile diğer katılımcılar arasında imzalandı. Projenin destekçilerinden her üç üniversitenin rektörü de imzalanan protokol ile önemli başarıların elde edileceğini açıkladı.