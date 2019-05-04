(Görüntülü) Zap Deresi yükseldi, 4 ev su altında kaldı

Gece boyunca devam eden yağışlar nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşarken Zap Deresi'nin seviyesinin yükselmesiyle Hakkari - Van karayolu üzerindeki Kırıkdağ köyünde dere kenarında bulunan 4 ev sular altında kaldı. Yekililer yağan sağanak yağıştan dolayı vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulundu.
Gece boyunca devam eden yağışlar nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşarken Zap Deresi'nin seviyesinin yükselmesiyle Hakkari - Van karayolu üzerindeki Kırıkdağ köyünde dere kenarında bulunan 4 ev sular altında kaldı. Yekililer yağan sağanak yağıştan dolayı vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulundu.