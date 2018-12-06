(Görüntülü) Zamlanan sakatat 'zengin yemeği' oldu

ADANA'daki Kasaplar Çarşısı'nda mumbar, şırdan, kırkkat, işkembe, kelle gibi sakatatlar son 2 ayda 5-6 TL zamlandı, bazılarının fiyatı ise ikiye katlandı. Çarşı esnafından Rıdvan Ökmen, kellenin tanesinin 20 TL'den 25 TL'ye, mumbarın bir bağının 13 TL'den 18 TL'ye, işkembenin tanesinin 5 TL'den 8 TL'ye, şırdanın tanesinin 3 TL'den 7 TL'ye, kırkkatın tanesinin 1 TL'den 2 TL'ye, ayağın tanesinin de 1 TL'den 2 TL'ye yükseldiğini söyledi. 'LÜKS OLDU' Sakatatları eskiden gelir seviyesi düşük ailelerin rahatça tüketebildiğini belirten Ökmen, "Şimdi lüks oldu, zengin yemeği oldu. Bir vatandaşın ailesine mumbar alabilmesi için ayda 3-3 bin 500 TL kazancının olması lazım. Bu da olmadığı için halk bunu yiyemiyor. Eskiden şırdanı, kırkkatı dolma yapıp doya doya yiyorlardı, şimdi yiyemez oldular" diye konuştu.