(Görüntülü) Zaman Gazetesi davasında karar (1)

Özden ATİK - İstanbul - KAPATILAN Zaman gazetesi eski yazarlarının yargılandığı davada karar çıktı



Mümtazer Türköne ve Mustafa Ünal'a 10,5 yıl hapis cezası verildi. Şahin Alpay, Ali Bulaç ve Ahmet Turan Alkan ise "silahlı terör örgütünü üye olmak" gerekçesiyle 8 yıl 9 ay hapis cezası aldı. İbrahim Karayeğen'e ise 9 yıl hapis cezası verildi. Diğer sanıklar ise beraat etti. Davada 4 tutuklu 11 sanık yargılanıyordu.