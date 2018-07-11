(Görüntülü) YYÜ'de kamera ve güvenlik sisteminin açılışı yapıldı

VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde 181 kamerayla kampüs yerleşkesinin tamamının izlendiği kamera ve güvenlik sisteminin açılışı törenle yapıldı. Rektörlük binasındaki açılış törenine, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Demirel, YYÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. Yusuf Uzun, Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Eray Çelik ve öğretim üyeleri katıldı. Açılışta konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zorluoğlu, YYÜ'nün sürekli yenilendiğini, ülkenin ve bölgenin yeni çehresi haline geldiğini belirterek, Kamera ve güvenlik sistemi hakikaten çok önemli bir işlev görüyor. Çünkü güvenlik, yeme içmeden sonra en önemli ihtiyaçtır. Yapılan projeyle üniversitemizin adeta yeni gözleri oldu. Bu kameralar, üniversitemizin her noktasını, tabi özel hayatımızın gizliliğini ihlal etmeyecek şekilde gözetleyecek. Bu, önemli bir hizmet dedi. YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal ise, büyük bir kampüs alanına sahip olduklarını ifade ederek, Kampüsümüz çok büyük 7 bin 500 dönümlük bir araziye sahip. Kampüsümüzde 27 bini aşkın öğrenci yaşıyor. 4 bin de personelimiz var. Bütün bunları dikkate aldığımızda güvenliğin ne kadar önemli olduğu ortaya çıkıyor. Yurtlarımızın önünden sesli ve görüntülü kayıt alıyoruz. Bunun için gerekli izinleri aldık. Yurtlarımızın önüne de gerekli uyarı levhalarını astık. Giriş çıkışlar dahi plaka okuma düzeyinde kaliteli kayıt yapıyoruz diye konuştu.