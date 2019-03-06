(Görüntülü) Yüzleşme dizisi Alanya'da gala yaptı 

Kanal D'nin yeni dizisi Yüzleşme, oyuncuların katılımıyla Antalya'nın Alanya ilçesinde gala yaptı. Ünlülerin yanı sıra birçok davetlinin katıldığı galada ilk bölüm davetlilerle beraber izlendi.

Çekimleri 2 aydır Antalya'nın Alanya ilçesinde devam eden Kanal D'nin yeni dizisi Yüzleşme'nin galası ilçenin Avsallar Mahallesi'nde bulunan bir otelde yapıldı. Başrollerde Uğur Yücel, Hande Doğandemir, Engin Öztürk, Yiğit Kirazcı, Yeşim Ceren Bozoğlu, Zeynep Eronat, Şerif Sezer, Mesut Akusta, Macit Koper, Durul Bazan, Gözde Çığacı, Gülsim Ali ve Yeşim Gül gibi birçok ünlünün rol aldığı dizinin tanıtım galasında oyuncular gazetecilere röportaj verdi.

Galada konuşan dizinin Masal karakterine hayat veren Hande Doğandemir, Çok heyecanlıyız. 2 aydır buradayız ve bu günü bekliyoruz. Seyirciyle buluşacak, inşallah onlar da bizim kadar sever dedi.

Güzel oyuncu Gülsim Ali, çok heyecanlı olduğunu belirterek, Ortak bir şey paylaştık. Heyecanla bekliyoruz. İnşallah seyirci de beğenecek. Çok mutluyuz. Her şey güzel geçiyor, çekimler de güzel geçiyor. Burada çok samimi bir aile gibi olduk. Şerif abla olsun, Uğur Yücel olsun, onlarla böyle bir ortamda olmak, onların tecrübelerinden öğrenmek bizim için büyük ve onur verici bir şey diye konuştu.

Usta oyuncu Macit Koper, şöyle dedi

Dizimiz yayına giriyor. Dizimize güveniyoruz. Neden güveniyoruz çünkü çok çalıştık, herkes işini iyi yapıyor. Biz de sonucun iyi olmasını bekliyoruz açıkçası. İzleyiciden de bize dikkat etmesini istiyoruz.

Yeşim Ceren Bozoğlu, esprili bir şekilde heyecandan bir şey yiyemediklerini belirterek, 2 gündür açız, sette herkes aç. Buradan yetkililere sesleniyoruz, heyecandan kimse bir şey yemiyor. Yıllardır sinema filmi galasında ben bu kadar heyecanlanmadım ama büyük bir aşkla yaptık işimizi. İnşallah seyircimize de bu duygumuz geçer. Kanal D ekranlarına gerçekten biz kalbimizi koyduk, onların da kalbini kalbimizin üzerinde buluruz inşallah dedi.

Daha sonra dizi oyuncularından Engin Öztürk, Zeynep Eronat, Hande Doğandemir, Mesut Akusta, Yiğit Kirazcı, Yeşim Ceren Bozoğlu, Kanal D'ye canlı bağlanarak diziyi anlattı. Ardından da tüm oyuncular birlikte objektiflere poz verdi. Basın toplantısının sonlanmasıyla otelde ayrılan salona geçen oyuncu ve davetliler ilk bölümü beraber izledi.

DİZİNİN KONUSU

Hande Doğandemir'in canlandırdığı Masal, geçmişin sırlarını aralamak ve sevdiklerinin intikamını almak ister ve Kalender kasabasına yerleşir. Masal, kasabadaki topraklara talip olarak birçok sırrın peşine düşer. Bu gizemli kadının en büyük destekçisi ise Zümrüt'tür. Masal, Gonca'nın intikamını almak ve sevdiklerinin yaralarını kapatmak adına geldiği Kalender kasabasında hiç hesapta olmayan olaylar gerçekleşir. Yıllar önce yaşanan olaylar, gerçekler ve Masal'ın geçmişi gün yüzüne çıkmaya başlar.