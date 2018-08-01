 eskort
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
CHP'de imzalar, perşembe günü genel merkeze teslim edilecek
CHP'de kurultay için imzalar hazır
Trump: İran ile ne zaman isterlerse görüşebilirim
Trump: İran ile ne zaman...
Kültür ve Turizm Bakanlığı, TÜRSAB'ın denetim yetkisini artırdı
TÜRSAB'ın denetim yetkisi artırıldı
Giresun'da Polisten şiddet gören yaşlı adam öldü; 2 polis açığa alındı
Giresunlu'lardan yaşlı adama şiddete sert...

(Görüntülü) Yuvasından düşen yavru serçeye, askerler sahip çıktı

MUŞ'un Varto ilçesinde jandarma binasının çatısından düşen yavru serçeye askerler sahip çıktı. Serçe veteriner kontrolünün ardından itfaiye ekibi tarafından yuvasına konuldu. Varto'da 3 katlı jandardma binasının çatısında...

MUŞ'un Varto ilçesinde jandarma binasının çatısından düşen yavru serçeye askerler sahip çıktı. Serçe veteriner kontrolünün ardından itfaiye ekibi tarafından yuvasına konuldu.

Varto'da 3 katlı jandardma binasının çatısında yuva yapan serçelerden birinin yavrusu, bahçeye düştü. Yavru serçeyi gören askerler, kuşu alıp veterinere gösterdi. Veteriner tarafından yapılan kontrolde sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen serçenin yuvasına konulması için itfaiyeye haber verildi. Gelen itfaiye ekibi, çatıya çıkarak, merdivenle yavru serçeyi yuvasına bıraktı.

İtfaiye eri İsmail Hakkı Demir, "Komando birliği çatısındaki yuvadan bir yavrunun düştüğü ihbarı üzerine bölgeye geldik. Yapılan veteriner kontrolünde sağlık durumunun iyi olduğunu öğrendiğimiz yavruyu yuvasına bıraktık. Sanırım serçe uçuş antrenmanı yaparken yuvasından düştü" dedi.

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328

bursa escort bursa escort bayanlar bursa escort bayan gaziantep escort kayseri escort denizli escort istanbul escort bayanlar istanbul escort istanbul escort bayan izmir escort bayan izmir escort bayanlar