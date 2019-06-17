Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İmamoğlu ve Yıldırım açık oturumda... aydınSes TV CANLI
İmamoğlu ve Yıldırım açık oturumda......
İngiltere: Umman Körfezi'nde saldırıdan İran sorumlu
İngiltere: Umman Körfezi'nde saldırıdan İran...
Transfer sezonu 17 Haziran'da başlıyor
Transfer sezonu 17 Haziran'da başlıyor
Bakan Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması
Bakan Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması

(Görüntülü) Yuvasından düşen yavru baykuşlara sahip çıktı

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), () - HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, Neçirvan Taraş, 15 metre yükseklikteki ağaçta bulunan yuvasından düşmesi sonucu uçamayan 3 yavru baykuşa sahip çıktı. Taraş'ın 4 gün boyunca evinde beslediği...

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), () - HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, Neçirvan Taraş, 15 metre yükseklikteki ağaçta bulunan yuvasından düşmesi sonucu uçamayan 3 yavru baykuşa sahip çıktı. Taraş'ın 4 gün boyunca evinde beslediği yavru baykuşlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekibine teslim edildikten sonra itfaiye erlerince yuvalarına bırakıldı.

Yüksekova'ya bağlı Dilekli köyünde budanan ağaçların üzerinde kurulan yuvadan 3 yavru baykuş zemine düştü. Köyde yaşayan Neçirvan Taraş, evinin önünde 3 yavru baykuşun uçamadığını fark etti. Bunun üzerine kuşların yanına giden Taraş, 15 metre yükseklikte bulunan ağaçtaki yuvadan düştüğünü fark etti. Taraş, yavru baykuşlara elleriyle su içirdi. Sahip çıktığı 3 yavru baykuşu 4 gün boyunca evinde besleyen Taraş, daha sonra yuvalarına bırakılmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Yüksekova Şefliği görevlilerine teslim etti. Ekipler, Yüksekova Belediyesi itfaiye ekiplerinin yardımıyla yavru baykuşları telle onarılan yuvalarına bıraktı.

Yavru baykuşlara sahip çıkan Neçirvan Taraş, "Yuvadan düşen baykuş yavruları alıp eve getirdim. Beslenmesi biraz zor oldu. Kaşıkla su verdim, tavuk etini ince doğurup vermeye çalıştım. Akşamları balkona bıraktım. Annesi gelince ona yemek getiriyordu. Bu şekilde 4 gündür bakıyorum. Annesi sürekli evin etrafından dolanıyordu. Çoğu zaman sesinden dolayı uyanıyorduk. Akşam hava kararınca annesi gelip balkonda yavruları için yiyecek getirip bakıyordu. Korkmasın, kaçmasın, diye ben de pencereden seyrediyordum" dedi.

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328