(Görüntülü) Yusufeli'de oy verme işlemi başladı (3)

SEÇİMİ AK PARTİ ADAYI AYTEKİN KAZANDI



Artvin'in Yusufeli ilçesinde, 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yapılan itirazlar üzerine Yüksek Seçim Kurulu'nca (YSK) yenilenen belediye başkanlığı seçimini, resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti Adayı Eyüp Aytekin kazandı. Seçimlerde, AK Parti adayı Eyüp Aytekin 2 bin 428 oy alırken, en yakın rakibi CHP Adayı Barış Demirci de 2 bin 63 oyda kaldı.



EYÜP AYTEKİN KİMDİR ?



15 Mart 1964 tarihinde Artvin ili Yusufeli ilçesi Çıralı Köyü’nde doğdu. İlkokulu Çıralı Köyü'nde okudu. Ortaokul ve liseyi 1982 yılında Trabzon İmam Hatip Lisesi'nde tamamlayan Aytekin, 1982 yılında girdiği 19 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni 1987 yılında bitirdi. Öğretmenliğe Antalya Elmalı İmam Hatip Lisesi'nde başlayan Aytekin, 1991 yılında Yusufeli İmam Hatip Lisesi'ne atandı. Uzun yıllar ilçedeki okullarda eğitim ve idarecilik görevlerini sürdüren Aytekin, 2008 tarihinde görevinden ayrılarak AK Parti’den aday gösterildiği 2009 Mahalli İdareler Seçimleri'nde Yusufeli Belediye Başkanlığı'na seçildi. Aytekin, evli ve 3 çocuk babası.