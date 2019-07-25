ZONGULDAK’ın Alaplı ilçesinde, balıkları takip ettikleri tahmin edilen iki yunus çaya girdi. Bir süre çayda yüzen yunuslar yeniden denize döndü. Alaplı ilçe merkezinden denize dökülen Alaplı Çayı'nda iki yunus görüldü. Çevre sakinleri, balık sürülerini takip ederek çaya girdiği tahmin edilen yunusları ilgiyle izledi. Cep telefonlarıyla yunusların fotoğraflarını çekti. Yunuslar, bir süre çayda yüzdükten sonra tekrar denize döndü.
(Görüntülü) Yunuslur, Alaplı'da çaya girdi
ZONGULDAK’ın Alaplı ilçesinde, balıkları takip ettikleri tahmin edilen iki yunus çaya girdi. Bir süre çayda yüzen yunuslar yeniden denize döndü. Alaplı ilçe merkezinden denize dökülen Alaplı Çayı'nda iki yunus görüldü. Çevre sakinleri,...
25 Temmuz 2019 Perşembe 16:26
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.