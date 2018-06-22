ÇANAKKALE Boğazı'nda yunusların bir tankerin önünde yüzdüğü anlar ilginç görüntüler oluşturdu. Güzelyalı önlerinde yunuslar, bir tankerin ön kısmında yüzdü. Rotasında ilerleyen tankere eşlik eden yunuslar ilginç ve renkli görüntüler oluşturdu. Boğaz'da başka bir teknede bulunan ve özel bir seyahat acentesinde kaptan olarak çalışan Ozan Topsoy, o anları cep telefonuyla görüntüledi. Yunuslar bir süre sonra gözden kaybolurken, tanker de seyrine devam etti.
(Görüntülü) Yunuslar Boğaz'da tankerle birlikte yüzdü
ÇANAKKALE Boğazı'nda yunusların bir tankerin önünde yüzdüğü anlar ilginç görüntüler oluşturdu. Güzelyalı önlerinde yunuslar, bir tankerin ön kısmında yüzdü. Rotasında ilerleyen tankere eşlik eden yunuslar ilginç ve renkli görüntüler...
22 Haziran 2018 Cuma 12:03
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.