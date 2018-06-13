Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kılıçdaroğlu'ndan İçişleri Bakanı Soylu'ya dava
Kılıçdaroğlu'ndan İçişleri Bakanı Soylu'ya dava
Seçmen kağıdı yüzünden tartıştığı muhtarı öldürdü
Seçmen kağıdı yüzünden tartıştığı muhtarı...
Akşener'in mitinginde gerginlik
'TİKA'yı kapatacağım' demedim.
İstanbul'da ulaşım bayramda indirimli, sınav günü ücretsiz
İstanbul'da ulaşım bayramda indirimli, sınav...

(Görüntülü) Yunus sürüsünü görüntüledi

BARTIN, () - BARTIN'ın İnkum tatil beldesinde denize açılan balıkçı cep telefonu ile yunus sürüsünü görüntüleyerek sosyal medyada paylaştı. İnkum tatil beldesinde sabah saatlerinde teknesi ile balığa çıkan Ali Kaz, Liman mevkii...

BARTIN, () - BARTIN'ın İnkum tatil beldesinde denize açılan balıkçı cep telefonu ile yunus sürüsünü görüntüleyerek sosyal medyada paylaştı. İnkum tatil beldesinde sabah saatlerinde teknesi ile balığa çıkan Ali Kaz, Liman mevkii açıklarında yunus sürüsünü gördü. Cep telefonu ile görüntü almaya başlayan Ali Kaz, bir süre yunuslarla birlikte hareket etti. Bir süre sonra dibe dalış yapan yunuslar daha sonra gözden kayboldu. Ali Kaz çektiği görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşırken, görüntüler beğeni topladı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325