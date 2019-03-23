Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Çin’de tur otobüsü yandı: 26 ölü, 28 yaralı
Çin’de tur otobüsü yandı: 26...
Mogadişu'da patlama
Mogadişu'da patlama
Dev banka elemanlarını oyun oynatarak seçecek
Dev banka elemanlarını oyun oynatarak...
İstanbul'da 114 kişi hakkında FETÖ'den yakalama kararı, avukatlarda var
İstanbul'da flaş FETÖ operasyonu, avukatlarda...

(Görüntülü) Yunus Emre Ortaokulu'nda sınıflara şehit isimleri verildi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Milli Savunma Bakanlığı 51. Bakım Fabrika Müdürlüğü tarafından sınıfları, sıraları ve Atatürk köşesi yenilenen Yunus Emre Ortaokulu'nda sınıflara şehit isimleri verildi. İskenderun 51.Bakım Fabrika...

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Milli Savunma Bakanlığı 51. Bakım Fabrika Müdürlüğü tarafından sınıfları, sıraları ve Atatürk köşesi yenilenen Yunus Emre Ortaokulu'nda sınıflara şehit isimleri verildi.
İskenderun 51.Bakım Fabrika Müdürlüğü, Modern Evler Mahallesi'nde bulunan Yunus Emre Ortaokulu'nda, bütün sıraların onarımını ve dersliklerin boyasını yaptırdı, Atatürk köşesini yeniledi. İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, 51'nci Bakım Fabrika Müdürü Albay Can Afacan, Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanlarının da hazır bulunduğu bir etkinlikle yenilenen sınıfların açılışı gerçekleştirildi. Etkinliğe ayrıca okulun yenilenen sınıflarına isimleri verilen şehit aileleri de davet edildi.  Şehit yakınları da, başta Yunus Emre Ortaokulu Müdürü Cihangir Kaya ve 51'nci Bakım Fabrika Müdürü Albay Can Afacan'a emeği geçen Astsubay, Mühendis, işçilerle erlere minnettar olduklarını ifade ettiler.
Kaymakam İskender Yönden de, şehit yakınlarına seslenerek, Asıl sizlerden Allah razı olsun, onlar var ki, biz varız. Askerimiz, polisimiz hem şehit oluyor, hem görev yapıyor, hem de bu okul gibi birçok yerin bakım onarımlarına katkı veriyorlar dedi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328