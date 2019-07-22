(Görüntülü) Yunanistan savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, ()-YUNANİSTAN Donanması'na ait P70 bordo numaralı savaş gemisi HS Grigoropoulos, Çanakkale Boğazı'ndan geçerek, Ege Denizi'ne doğru yol aldı. Marmara Denizi'nden bugün saat 14.00 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Yunanistan Donanması'na ait P70 bordo numaralı savaş gemisi HS Grigoropoulos, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra, saat 16.00 sıralarında Çanakkale önlerine geldi. Kilitbahir Köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen Yunan savaş gemisine, Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti. Savaş gemisi, Ege Denizi’ne doğru yol aldı.