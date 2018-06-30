(Görüntülü) Yumurtadan çıkan caretta carettalar denizle buluşuyor

FETHİYE (Muğla), ()- DÜNYADA nesli tehlike altında olan caretta caretta türü deniz kaplumbağalarının Muğla'nın Fethiye ilçesindeki üreme bölgesinde yumurtlama dönemi tamamlandı. Yumurtadan çıkan yavrular, Fethiye'nin Çalış Plajı sularına ulaşmaya başladı.



Fethiye ve Yanıklar Plajı'nda yumurtadan çıkan ilk yavru caretta carettalar, mavi sulara gitmeye başladı. Yumurtalardan çıkar çıkmaz denize ulaşmak için çaba harcayan yavru caretta carettalardan başarılı olamayanlara, Deniz Kaplumbağası Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde (DEKAMER) görev yapan görevliler yardımcı oluyor. DEKAMER görevlileri, yavru çıkışını da cep telefonlarıyla görüntüledi. Görevliler, çıkış olan yuvayı kontrol ederek, yaklaşık 50 yavrunun aynı anda denizle buluştuğunu belirledi.