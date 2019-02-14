(Görüntülü) Yüksekova'da yoğun sis
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde hava sıcaklığı gece sıfırın alında eksi 25 dereceye düşerken, ilçede etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi. Yüksekova'da etkili olan siste, görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düştü. Yoğun sis...
14 Şubat 2019 Perşembe 09:59
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde hava sıcaklığı gece sıfırın alında eksi 25 dereceye düşerken, ilçede etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi. Yüksekova'da etkili olan siste, görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düştü. Yoğun sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Yetkililer, yoğun sis ve buzlanma nedeniyle dikkatli olunması yönünde uyarıda bulundu.
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