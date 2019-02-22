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(Görüntülü) Yüksekova'da sokak ve yaban hayvanları unutulmadı

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), () - HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde Belediye ekipleri yiyecek bulmakta zorlanan sokak ve yaban hayvanları için doğaya 2 ton yem ve mama bıraktı. Yüksekova Belediye ekipleri, sokak ve yaban hayvanları için...

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), () - HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde Belediye ekipleri yiyecek bulmakta zorlanan sokak ve yaban hayvanları için doğaya 2 ton yem ve mama bıraktı.

Yüksekova Belediye ekipleri, sokak ve yaban hayvanları için çalışma başlattı. Ekipler, havaların soğumasıyla birlikte ilçenin Yeni, Cumhuriyet ve Kışla mahalleleri ile Arınç ve Bölük köylerine, yaban ve sokak hayvanları için 2 ton yem ve mama bıraktı. Belediyede veteriner olarak görev yapan Hekim Kaçan, yaban ve sokak hayvanları için çalışmalarını süreceğini belirterek, "Duyarlı vatandaşlarımızın da desteğiyle sokak hayvanları için kırsal mahalle  ve ilçeye yakın köylere mama bıraktık. Özellikle bu mevsimde kedi ve köpekler yiyecek bulmakta sıkıntı yaşıyor. Hayvan dostu vatandaşlarımız ellerinden geldiğince bir kap yemeği ve artan yiyeceklerini kapılarının önlerine bıraksınlar. Köpek ve kediler de bu sayede sert devam eden kışı rahat bir şekilde geçirirler" dedi.

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