(Görüntülü) Yüksekova'da kar yağışı
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde sabah saatlerinde kar yağışı başladı. Bir anda bastıran yağış, ilçe merkezini kısa sürede beyaza bürürken, yüksek kesimlerdeki kar kalınlığı 30 santimetreyi buldu. Meteroroloji yetkilileri, kar yağışının...
16 Mart 2019 Cumartesi 12:57
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde sabah saatlerinde kar yağışı başladı. Bir anda bastıran yağış, ilçe merkezini kısa sürede beyaza bürürken, yüksek kesimlerdeki kar kalınlığı 30 santimetreyi buldu. Meteroroloji yetkilileri, kar yağışının süreceğini belirtirken, karla mücadele ekipleri ise karayolları ile köy yollarını kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.
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