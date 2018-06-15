(Görüntülü)Yüksekova'da askeri hareketlilik
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, akşam saatlerinde askeri hareketlilik yaşandı. Çok sayıda askeri araç, Şemdinli ilçesine doğru gitti. Kandil'e yapılacak operasyon için hazırlıklar sürerken, akşam saatlerinde Hakkari'nin Yüksekova...
15 Haziran 2018 Cuma 06:37
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, akşam saatlerinde askeri hareketlilik yaşandı. Çok sayıda askeri araç, Şemdinli ilçesine doğru gitti. Kandil'e yapılacak operasyon için hazırlıklar sürerken, akşam saatlerinde Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yoğun askeri hareketlilik yaşandı. Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanlığı'ndan çıkan, aralarında tankların ve mühimmat taşıyan kamyonların da bulunduğu 20'ye yakın askeri aracın güvenlik önlemleri altında İran ve Irak'a sınırı olan Şemdinli ilçesine doğru gittikleri görüldü.
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