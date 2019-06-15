(Görüntülü) Yüksek Sadakat otizmli çocuklar için söyledi

DENİZLİ'de rock müzik grubu Yüksek Sadakat, otizmli çocuklar yararına sahne aldı. Konserde elde edilen gelir, otizmli çocukların eğitiminde kullanılacak.



Denizli Otizm Derneği, dün otizmli çocuklar yararına konser düzenledi. Bir eğlence mekanında düzenlenen etkinlikte, rock müzik grubu Yüksek Sadakat, otizmli çocuklar yararına sahneye çıktı. Yüksek Sadakat, sevilen şarkılarını otizmli çocuklar için söylerken, grubun sahne performansı izleyenlerin beğenisini kazandı. Sahnede konuşan grubun solisti Kenan Vural, böyle yararlı bir etkinlikte yer almaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Burada olmamızın sebebi, otizmli kardeşlerimize yardımcı olmak. Burada olmak ve bu geceye katılmak, bizler için büyük bir mutluluk. Toplumda bu farkındalığı yaratmak ve otizmli bireyleri yaşadığımız topluma dahil etmemiz gerekiyor. Hepimiz onların bu toplumda kendilerini eksik görmeden yaşamalarını sağlamaya çalışmalıyız" diye konuştu.



Denizli Otizm Derneği Başkanı Dudu Karaman Dinç ise, otizm konusunda toplumun her kesiminde farkındalık yaratmayı hedeflediklerini belirterek, "Yüksek Sadakat Grubu, otizmli çocuklar yararına konser verdi. Buradan elde edilen gelirle otizmli çocuklar için yaz okulu düzenleyeceğiz. Bu ücretsiz yaz okulunda, otizmli çocuklar normal gelişim gösteren akranlarıyla birlikte eğitim görecekler. Otizmle ilgili sorunların çözümü için birlikte hareket etmek çok önemli. Bize destek olan ve etkinliğimize katılan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.