ANKARA () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Yüksek Askeri Şura (YAŞ) Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.
(Görüntülü) Yüksek Askeri Şura, Erdoğan başkanlığında toplandı -2
ANKARA () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Yüksek Askeri Şura (YAŞ) Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.
02 Ağustos 2018 Perşembe 16:10
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