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(Görüntülü) YSK'ye giren adaylara sıkı arama

EDİRNE'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren adaylar, salona girişte polisler tarafından didik didik arandı. Adayların kolyelerinden kemerlerine kadar, metal eşyalar ile sınava girmelerine izin verilmedi.   Edirne’de...

EDİRNE'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren adaylar, salona girişte polisler tarafından didik didik arandı. Adayların kolyelerinden kemerlerine kadar, metal eşyalar ile sınava girmelerine izin verilmedi.


 

Edirne’de YSK'nın ilk oturumuna Trakya Üniversitesi Ayşekadın Yerleşkesi’nde giren adaylar sabah saat 09.00 sıralarından itibaren sınav salonlarına geldi. Adaylar kapıda polis ekiplerince sıkı kontrolden geçirildi. Sınava kol saati, pantolon kemeri, saçlardaki tel toka, küpe, kolye, anahtarla girmeleri yasak olan adaylar, bazı eşyalarını salon girişlerine bıraktı. Sınava geç kaldığını düşünerek koşarak gelen bazı adaylar girişte gözyaşlarına hakim olamadı. Onları polis memurları ve sınav görevlileri sakinleştirip salona aldı. Adaylar sınava girerken, aileleri de üniversite kapısında onların çıkışlarını bekledi. Oğlunun sınava iyi hazırlandığını ve çok stresli olmadığını ifade eden Bülent Şen, "Şimdiye kadar oğlum çok stresli değildi. İyi hazırlandı. Onun için hakkında hayırlısı olsun. Bizde kapıda çıkmasını bekliyoruz" dedi.


 

Trakya Üniversitesi Ayşekadın yerleşkesinde saat 10.00 sıralarında salon kapıları kapanırken, geç kalan aday olmadı.

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