DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, apartmanın ikinci katındaki dairenin penceresinden banyoya giren şahin, itfaiye ekipleri tarafından yakalanıp tekrar doğaya bırakıldı. Olay, saat 13.00 sıralarında Şemikler Mahallesi'ndeki apartmanın ikinci katında meydana geldi. Yolunu kaybeden şahin, Gümüşkent Sitesi'ndeki apartmanın ikinci katındaki açık pencereden evin banyosuna girdi. Banyoya girdiklerinde şahini gören ev sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri eldiven takarak şahini yakaladı. Yolunu kaybeden şahin, itfaiye tarafından tekrar doğaya bıraktı.
(Görüntülü ) Yolunu kaybeden şahin eve girdi
DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, apartmanın ikinci katındaki dairenin penceresinden banyoya giren şahin, itfaiye ekipleri tarafından yakalanıp tekrar doğaya bırakıldı. Olay, saat 13.00 sıralarında Şemikler Mahallesi'ndeki apartmanın...
02 Haziran 2018 Cumartesi 21:41
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