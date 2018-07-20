Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Pentagon: Rusya Savunma Bakanlığı ile görüşmeye açığız
Pentagon: Rusya Savunma Bakanlığı ile...
Suşehri'nde 300 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu
Suşehri'nde 300 kişi, zehirlenme şüphesiyle...
AK Partili Turan'ın telefonunu 'bedelli' kilitledi
AK Partili Turan'ın telefonunu 'bedelli'...
Oktar'ın 13 saattir ifadesi alınıyor
Oktar'ın 13 saattir ifadesi alınıyor

(Görüntülü) Yolcunun almadığı valizden tilki kürkü çıktı

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, () - ÇİN'den Rusya aktarmalı İstanbul'a gelen ve bagajlarını almadan Atatürk Havalimanı'ndan ayrılan yolcunun unuttuğu valizden piyasa değeri 50 bin TL olan 40 tilki kürkü çıktı. Edinilen bilgiye göre,...

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, () - ÇİN'den Rusya aktarmalı İstanbul'a gelen ve bagajlarını almadan Atatürk Havalimanı'ndan ayrılan yolcunun unuttuğu valizden piyasa değeri 50 bin TL olan 40 tilki kürkü çıktı. Edinilen bilgiye göre, Çin uyruklu F.T, Çin'den tarifeli uçakla Rusya'nın başkenti Moskova aktarmalı İstanbul'a geldi. Çinli yolcu pasaport kontrolünün ardından valizini almadan Atatürk Havalimanı'ndan ayrıldı. Bu sırada Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri yolcunun alınmayan bagajları X-Ray cihazıyla kontrol ettiği sırada valizin içinde ticareti yasak olan tilki kürkleri olduğunu tespit etti. Piyasa değeri 50 bin lira olan 40 tilki kürkü ekipler tarafından tutanakla teslim aldı. Daha sonra Atatürk Havalimanı'nda valizinin kaybolduğunu beyan eden Çinli yolcu F.T valizini teslim almak için özel yer hizmeti şirketine ait depoya geldi. Bu sırada şüpheliyi takip eden gümrük muhafaza ekipleri F.T'yi gözaltına alarak, hakkında işlem yaptı. Kürklere el konulurken, F.T'nin para cezasına çarptırıldığı öğrenildi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328