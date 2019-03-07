(Görüntülü) Yoğurt kabından gözlük yapan öğrencisini ödüllendirdi

Turgay İPEK/ERZURUM, () - ERZURUM'da, natürel kızağa başlayan, ilk antrenmana yoğurt kabından yaptığı gözlükle katılınca öğretmeni tarafından gözlük hediye edilen Furkan Öztürk'e (12), azmi dolayısıyla okul müdürü Selami Topaloğlu da çeşitli hediyeler verdi.



Merkez Yakutiye ilçesindeki 50'nci Yıl Ortaokulu'nun 6'ncı sınıf öğrencisi Furkan Öztürk, beden eğitimi öğretmeni olan Türkiye Kızak Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Tuğrul Aksu'nun tavsiyesi üzerine natürel kızağa başladı. Öztürk, kızağa başlamadan önce bu sporla ilgili bilgiler topladı. Sporcular için gözlük ve kaskın çok önemli olduğunu öğrenen Öztürk, akşam evde annesinin sobada yakmak istediği yoğurt kabını alıp, kendisine gözlük yaptı. İlk antrenmanına yoğurt kabından yaptığı gözlükle giden Öztürk, hocalarını ve takım arkadaşlarını duygulandırdı.



'nın, Furkan Öztürk'ün azmini haberleştirmesi üzerine 50'nci Yıl Ortaokulu'nun müdürü Selami Topaloğlu, küçük çocuğu çeşitli hediyeler vererek ödüllendirdi. Topaloğlu, "Furkan'ın yaptığı akılcı fikrinden dolayı dedik ki bu tür zeki insanların ödüllendirilmesi gerekiyor. Kendine has bir üslup ve tarz geliştirmiş. Biz de okul olarak her zaman Furkan'ın yanında olacağız. Öğretmenlerimizle birlikte aldığımız hediyeleri Furkan'a vererek ödüllendirdik" diye konuştu.



Babası çobanlık yapan Furkan Öztürk de okul müdürüne teşekkür ederek, "Beden eğitimi öğretmenimin isteği üzerine natürel kızağa başladım. Bu sporda gözlük kullanıldığını duydum. Akşam evde otururken, annem yoğurt kabını sobaya atacakken elinden aldım. Geri dönüşüm olarak kendime gözlük yaptım. Ağabeyimin de getirdiği paket lastiği taktım. Makasla burnuma göre de bir delik açınca çok güzel oldu. O gözlükle kızağa gittiğimde beden eğitimi öğretmenim benim gözlüğümü hatıra olarak alıp, bana yeni bir gözlük hediye etti" dedi