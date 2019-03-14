Gülseli KENARLI-Güven USTA/İSTANBUL,()-AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmalarını Sultangazi'de sürdürdü. Yıldırım Sultangazi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu. Binali Yıldırım ve Sultangazi AK Parti Belediye Başkan adayı Abdurrahman Dursun da eşlik etti. Yıldırım parti otobüsünden caddede bulunanları selamladı, otobüsü durdurarak bazı vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi. Binali Yıldırım, Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni 14 Mart Tıp bayramı nedeniyle ziyaret etti. Yıldırım burada sağlık çalışanlarının bayramını kutladı, hastane de bulunan hastalarla fotoğraf çektirdi.
(Görüntülü) Yıldırım Sultangazi'de esnafı selamladı, hastaneyi ziyaret etti (2)
Gülseli KENARLI-Güven USTA/İSTANBUL,()-AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmalarını Sultangazi'de sürdürdü. Yıldırım Sultangazi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde esnaf ziyaretinde...
14 Mart 2019 Perşembe 17:37
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