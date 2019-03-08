Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Dünya Kadınlar Gününün ilk saatlerinde kadın cinayeti
Dünya Kadınlar Gününün ilk saatlerinde...
Binali Yıldırım Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u ziyaret etti
Sözcü Gazetesi'nin acı kaybı, Akbay hayatını kaybetti
Ertuğrul Akbay hayatını kaybetti
Turizmdeki Girişimiyle ‘Sembol’ Oldu
Turizmdeki Girişimiyle ‘Sembol’ Oldu

(Görüntülü) Yıldırım seçim çalışmalarını Fatih'te sürdürüyor -2

Gülseli KENARLI- Güven USTA / İSTANBUL, () AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında Fatih'te ziyaretlerde bulundu. Yıldırım, Fatih Camii'nde namaz kılıp, Gazi Osman Paşa türbesini...

Gülseli KENARLI- Güven USTA / İSTANBUL, () AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında Fatih'te ziyaretlerde bulundu. Yıldırım, Fatih Camii'nde namaz kılıp, Gazi Osman Paşa türbesini ziyaret etti. Yıldırım daha sonra Karagümrük Spor Kulübünü ziyaret etti.



Binali Yıldırım, seçim çalışmalarını Fatih'te sürdürdü. Yıldırım'a Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver, AK Parti Fatih Belediye Başkan Adayı Ergün Turan da eşlik etti. Binali Yıldırım Fatih Camii'nde cuma namazı kıldı ve daha sonra cami haziresinde bulunan Gazi Osman Paşa türbesine gelerek, dua etti. Yıldırım cami avlusunda bulunan bir kediyi de sevdi.


 



 


 

PENALTI ATTI



Yıldırım, Fatih Karagümrük Spor Kulübü'nü ziyaret etti. Kulüp tesislerinde taraftarlar ve altyapı sporcuları tarafından meşalelerle karşılanan Yıldırım, stadı gezdi. Yıldırım'a kulüp yöneticileri tarafından üzerinde isminin yazılı olduğu 24 numaralı Karagümrük forması ve atkı hediye edildi. Yıldırım, burada penaltı attı. Kulüp ziyaretinde Yıldırım'a TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, eski bakan ve AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver, AK Parti Fatih Belediye Başkan Adayı Ergün Turan ve kulüp başkanı Süleyman Hurma eşlik etti.


 

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328