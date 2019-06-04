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(Görüntülü) Yıldırım: Oylarımızın hiç edilmesine asla izin vermeyeceğiz

İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL()-AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım Küçükçekmece'de iftar programına katıldı. Yıldırım daha sonra Halkalı'da vatandaşlarla çay içti. AK Parti İstanbul Büyükşehir...

İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL()-AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım Küçükçekmece'de iftar programına katıldı. Yıldırım daha sonra Halkalı'da vatandaşlarla çay içti.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Küçükçekmece'de iftar programına katıldı. İftardan sonra konuşan Yıldırım, "Bu sefer artık sandıklara sahip olacağız. Oylarımızın hiç edilmesine asla izin vermeyeceğiz. 20 günümüz var. Unutmayın 20 gün sonra köyüne gidenler, Anadolu'ya tatile gidenler mutlaka geri dönecek.  23 Haziran'da sandıkları dolduruyoruz. Bir daha bu seçimleri oldubittiye getirenlere fırsat vermeyeceğiz. Dün iptal edilen seçimler yapıldı, Yusufeli ve Keskin'i AK Parti kazandı. Milletin partisi AK Parti, milletin desteğini alarak yoluna devam ediyor. Hiç merak etmeyin, inşallah her şey daha güzel olacak. Her şey İstanbul için, Türkiye için." dedi. Yıldırım daha sonra Halkalı'ya geçti. Yıldırım burada vatandaşlarla sohbet edip, çay içti.

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