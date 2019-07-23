(Görüntülü) Yıldırım: Milletimizin refahı için bugünden sonra da gayret edeceğiz. Pozisyonun bir önemi yok

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, "Sayın Cumhurbaşkanımız bugünlerde biliyorsunuz. Ankara dışında. Hepimizin dinlenmeye ihtiyacı var. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız tatilde bile dinlenmez orada da çalışır. Çalışmalarını bulunduğu yerde devam ettirir. Cumhurbaşkanımızın gerek kabine konusunda, gerek de diğer konularda hangi adımlar atacağını kendisi karar verecektir. Ülkemizin geleceği için, milletimizin refahı için, sorunların çözümü için biz bugüne kadar gayret ettik ve bugünden sonra da gayret edeceğiz. Pozisyonun bir önemi yok" dedi. Amerikan-Türk İş Geliştirme Konseyi toplantısı sonrası gazetecilere açıklama yaptı. Yıldırım, Amerika'nın Eski İçişleri Bakanı Ryan Zinke ve beraberindeki heyetin gün boyu iş insanları ile bir araya geleceklerini ifade ederek, "Türk - Amerikan ilişkileri sadece, savunma konuları ile sınırlı değil, bundan çok daha fazlası var. Her iki ülkenin ticaretinin 100 milyar hedefi var. Bu hedefe ulaşmak için iş camiası karşılıklı olarak adımlar atması gerekiyor. Amerika ve Türkiye'de yeni iş alanları oluşturacak adımların hızlandırılması gerekiyor. Sayın bakan ve beraberindeki heyetin amacı, Türkiye ile Amerika arasındaki pozitif gündemin, ticaret, iş birliği ve yatırımı öncelikli olarak ele alıp gelişme hedefliyoruz"dedi. "SAVUNMA İHTİYAÇLARIMIZI KARŞILAMAK ZORUNDAYDIK. S-400'LERİN ALINMA SEBEBİ BUDUR" Yıldırım konuşmasının devamında "Tabi Türkiye bölgesinde hem kendi vatandaşları için hem de bölge güvenliği için büyük bir gayret gösteriyor. O yüzden savunmasını riske atacak gelişmelere göz yumamaz. Bu yüzden biz savunma ihtiyaçlarımızı karşılamak zorundaydık. S-400'lerin alınma sebebi budur. Ayrıca Güney sınırlarımızda terör faaliyetleri ve FETÖ ile olan mücadelemiz dolayısı ile Amerikan Türkiye ilişkilerinin zaman zaman gerildiğine şahit oluyoruz. Ama her iki ülkenin köklü bir NATO üyesi olması ve ilişkilerin geçmişinin çok köklü olmasını dikkate alırsak bu gerginliklerin ilişkilerimize uzun vadede zarar vermesinin önüne geçebiliriz. Sayın Bakan'ın ve beraberindekilerin geliş sebepleri budur. Bunlar resmi bir ziyaret halinde gerçekleşmiyor. İş hacminin potansiyelini ortaya koymak ve yeni iş alanı oluşturmak, ikili ticaret hacimini artırtmak için atılmış bir adımlar olarak görmemiz lazım" ifadelerini kullandı. "ÜLKEMİZİN GELECEĞİ, MİLLETİMİZİN REFAHI SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ İÇİN BİZ BUGÜNE KADAR GAYRET ETTİK VE BUGÜNDEN SONRA DA GAYRET EDECEĞİZ" Yıldırım, yeni bir kabine revizyonunda isminin geçtiği iddiaları ile ilgili de, "Sayın Cumhurbaşkanımız bugünlerde biliyorsunuz. Ankara dışında. Hepimizin dinlenmeye ihtiyacı var. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız tatilde bile dinlenmez orada da çalışır. Çalışmalarını bulunduğu yerde devam ettirir. Cumhurbaşkanımızın gerek kabine konusunda, gerek de diğer konularda hangi adımlar atacağını kendisi karar verecektir. Ülkemizin geleceği için, milletimizin refahı, sorunların çözümü için biz bugüne kadar gayret ettik ve bugünden sonra da gayret edeceğiz. Pozisyonun bir önemi yok" şeklinde konuştu.