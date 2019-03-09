(Görüntülü) Yıldırım, MHP Beylikdüzü İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti

Haber: Gülseli KENARLI/İstanbul AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım seçim çalışmaları kapsamında bulunduğu Beylikdüzü'nde MHP ilçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Yıldırım seçim çalışmalarını Beylikdüzü'nde sürdürdü. Yıldırım burada esnaf ziyareti yaparak, vatandaşlarla sohbet etti. Yıldırım daha sonra Beylikdüzü MHP ilçe Başkanlığı'nı ziyaret etti.