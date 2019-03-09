Haber: Gülseli KENARLI/İstanbul AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım seçim çalışmaları kapsamında bulunduğu Beylikdüzü'nde MHP ilçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Yıldırım seçim çalışmalarını Beylikdüzü'nde sürdürdü. Yıldırım burada esnaf ziyareti yaparak, vatandaşlarla sohbet etti. Yıldırım daha sonra Beylikdüzü MHP ilçe Başkanlığı'nı ziyaret etti.
(Görüntülü) Yıldırım, MHP Beylikdüzü İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti
Haber: Gülseli KENARLI/İstanbul AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım seçim çalışmaları kapsamında bulunduğu Beylikdüzü'nde MHP ilçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Yıldırım seçim çalışmalarını...
09 Mart 2019 Cumartesi 20:18
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