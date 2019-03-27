(Görüntülü) Yıldırım: Mahalle kültürünü teşvik edeceğiz

Ümit UZUN-Harun UYANIK/ İSTANBUL, () AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında Gaziosmanpaşa Belediyesi Kültür Merkezi'nde 'Kadınlar Şehri Konuşuyor' programına katıldı.







İŞÇİLERE YÜZDE 20 ENFLASYON FARKI ZAMMI



Program öncesi kültür merkezinde belediye çalışanlarıyla buluşan Yıldırım, işçilerin enflasyon farkı zamları konusunda mağduriyetlerinin giderildiğini belirterek, "Başbakanlığım döneminde bir milyona yakın taşeron çalışanın daimi kadroya alınması için bir yasa çıkarmıştık. Bunun uygulamasında bazı belediyelerde maalesef sözleşmelerde yer almadığı için, enflasyon farkı zamları verilmemişti. Bir mağduriyet söz konusuydu" dedi.





Konuyla ilgili yapılan çalışmalar sonucu toplam 50 bin işçinin mağduriyetlerinin giderildiğini açıklayan Yıldırım, "Bu şekilde ücretler ortalama yüzde 20 artmış olacak. Uygulama da hemen yürürlüğe girecek. Mart ayı itibariyle bu zamlardan yararlanacak. Hayırlı olsun. Bu sizin hakkınızdı. Bir yanlış anlaşılmadan dolayı uygulanamamıştı. Biz, sizlerden, arkadaşlardan gelen uyarılar üzerine gerekli çalışmayı yaptık. İstanbul Büyükşehir Belediyemiz bu konuda adımı attı ve böylece mesele hallolmuş oldu" diye konuştu.





“GERÇEK KAHRAMAN KADINLARDIR"



Daha sonra konferans salonuna geçerek 'Kadınlar Şehri Konuşuyor' programına katılan Binali Yıldırım, projelerini anlatarak, kadınların sorularını yanıtladı. Pazar günü seçim olduğunu hatırlatan Yıldırım, "Cumhur İttifakı'nın 15'inci seçimi. 14 seçim boyunca hep desteğinizi artırarak bugünlere geldik. Esasında seçimlerde başarı sağlamamızın arkasında gerçek kahramanlar kadınlardır" dedi.





"ÖNCE DAMDAN DÜŞENLE KONUŞMAK LAZIM"



Halkın ne düşündüğünü bilmeden şehirlerin yönetilemeyeceğini belirten Yıldırım, "Bu şehri yönetmek demek, bu şehirde yaşayanların düşüncelerini bilmek demektir. Sizin düşüncenizi, beklentinizi bilmeden bu şehir yönetilmez. Bütün bunları yaptıktan sonra bu sefer belediyedeki yöneticileri, çalışma arkadaşlarımızı toplayıp onlardan da bilgi, brifing alacağız. Esasında uygulama şöyledir: Önce çalışma ekibi toplanır, müdürlerden başkanlardan sekreterlerden bilgi alınır. Ben onu yapmayacağım. Ben tersini yapacağım. Önce İstanbulludan brifing alacağım. Ondan sonra yöneticilerden alacağım ki, onlar bize tozpembe tablolar göstermesinler. Efendim, 'işler iyi, her şey çiçek gibi, İETT'de sorun yok, metrolar vızır vızır, metrobüste hiçbir sıkıntı yok, şu kadar yeşilliğimiz var, bu kadar parkımız var, bu kadar da kültür merkezimiz var' gibi süslü süslü anlatırlar. Onun için önce damdan düşenle konuşmak lazım. Damdan düşen de hem evin işini yapan hem de dışarıda evin işine destek olan kadınlarımızdır. Sizlerle önce konuşacağız" ifadelerini kullandı.





“MAHALLE KÜLTÜRÜNÜ TEŞVİK EDECEĞİZ"



Mahalle kültürünün yüksek katlı siteler nedeniyle kaybolduğunu dikkat çeken Binali Yıldırım, “Bu yüksek katlı binalar siteler, maalesef bizim kültürümüz, komşuluk kültürümüzü, birlikte yaşama, sevinçlerimizi birlikte kutlama, acılarımızı birlikte azaltma gibi, bize ait hasretlerimizi, güzelliklerimizi unutturuyor. Büyük sitelerde yaşayanlar birbirlerini tanımıyorlar. Kapı komşuları bile birbirlerini tanımıyor. Buna 'küresel yalnızlık sendromu' deniyor. Şu anda dünyada en büyük hastalıklardan biri. Bu sendromun içinde olanların bulunduğu tehlike de şöyle tanımlanıyor: Küresel yalnızlık sendromu çeken bir insan günde 15 tane sigara içmek kadar vücuduna zarar veriyor. İnsanlar konuşa konuşa anlaşır. İnsanlar yalnızlaşıyor. Bunun sebebi de siteler, yüksek katlı binalar. Biz mahalle kültürünü, birlikte yaşama kültürünü teşvik edeceğiz" şeklinde konuştu.





“KÜRESEL YALNIZLAŞMA SENDROMUNDAN KURTARACAĞIZ"



Bundan sonraki yapılaşmalarda mahalle kültürüne özen gösterileceğini kaydeden Yıldırım, “Özellikle bundan sonraki yapılaşmada, dönüşümde, yapılacak binalar, sadece ruhsuz çok katlı binalar olmayacak. Yatay mimari, yeşil alanı, sosyal mekanları, ibadethaneleri, her şeyiyle bir külliye gibi düzenlenecek. Bunu yaptığımız zaman bu bahsettiğim küresel yalnızlaşma sendromundan ancak kurtarabileceğiz. Biraz geç ama mümkün. Zamanla o sitelerle ilgili de projelerimiz olacak. Onları da mahalle kültürüne entegre etmek için bazı uzmanlarla çalışmalarımız olacak. Kolay değil oradaki işi halletmek. Ama oralara da girmemiz lazım. Çünkü o insanların da ihtiyacı var" dedi.



Öte yandan, Binali Yıldırım'ın konuşması sırasında Yunus adlı bir çocuk sahneye çıktı. Binali Yıldırım, oyuncak hediye ettiği çocuğu sahneden öperek uğurladı. Binali Yıldırım konuşmasının ardından kültür merkezinden ayrıldı.