(Görüntülü) Yıldırım düşmesi sonucu ölen savcı toprağa verildi

Bülent DİKTEPE ESKİPAZAR(Karabük),()KARABÜK'ün Eskipazar İlçesi'ne bağlı Şevkiler Köyü'nde yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybeden savcı İbrahim Yıldız(27), toprağa verildi. Emel Yıldız, savcı eşinin tabutuna sarılıp ' Beni nasıl bıraktın, gittin' diyerek gözyaşı döktü. Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde savcı olarak görev yapan ve geçtiğimiz hafta Emel Yıldız ile Trabzon'da evlenen savcı İbrahim Yıldız, memleketinde ikinci düğünü yapmak için Karabük'e geldi. Önümüzdeki Cumartesi akşamı kına Pazar günü de Eskipazar ilçesi çarşı merkezinde bulunan bir düğün salonunda ikinci düğünlerini yapmayı planlayan Yıldız, aynı adı taşıdığı dedesi İbrahim Yıldız'ın yaşadığı köydeki eve yaklaşık 500 metre uzaklıktaki Akpınar mevkiine 4 tanıdığı ile birlikte gitti. AĞACA YILDIRIM DÜŞTÜ Ceviz ağacının altındaki tankere su dolduran Yıldız, yağmur yağışının dinmesi için altında tanıdığı 4 kişiyle beklediği ceviz ağacına yıldırım düştü. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede savcının hayatını kaybettiğini tespit etti. Yıldırım düşmesinde ayrıca Semih Arıcı (24), Muhammed Enes Yıldız (11), Sevgi Yıldız (52) ve Aziz Yıldız (71) da yaralandı. Eskipazar Devlet Hastanesi morgundan alınan savcı İbrahim Yıldız'ın cenazesi ilçe merkezindeki Yusufbey Camii'ne getirildi. Dedesi İbrahim, kardeşi Fatih Yıldız ile amcaları ve teyze çocukları Türk bayrağına sarılı tabutun başında taziyeleri kabul ederken yakınlarının desteğiyle oksijen tüpüyle camiye gelen KOAH hastası işçi emeklisi baba Nuri Yılmaz ise oğlunun tabutunun yanındaki banka oturarak taziyeleri kabul etti. Oksijen tüpüyle bankta oturan baba Yıldız'ın sık sık sağlık ekipleri tarafından tansiyonu ölçüldü. EŞİ 'BENİ BIRAKIP NASIL GİTTİN' DİYEREK GÖZYAŞI DÖKTÜ Emel Yıldız, savcı eşinin tabutuna sarılıp Beni nasıl bıraktın, gittin diyerek gözyaşı döktü. Karabük Valisi Kemal Çeber aileye başsağlığı dileklerinde bulundu. İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk'ün kıldırdığı cenaze namazına Karabük Valisi Kemal Çeber, Karabük Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağaca, İl Jandarma Komutanı Önder Şevik, Eskipazar Kaymakamı Mehmet Yasin Erkan, Karabük Baro Başkanı Avukat Rıdvan Erdoğan, Eskipazar Kaymakamı Mustafa Yarkan, Yozgat Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ataman, Alp Eren Yılmaz, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazı ardından savcı Yıldız'ın cenazesi ambulansa götürülürken Emel Yıldız, eşinin tabutuna dokunmak isterken baygınlık geçirdi. Savcı İbrahim Yıldız'ın cenazesi ilçe mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.