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(Görüntülü) Yıldırım'dan "seçim neden iptal oldu" sorusuna yanıt: çok basit, çünkü çaldılar

İstanbul AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım Esenler'de katıldığı iftar programından çıkarken, bir vatandaşın "Bu seçim neden iptal oldu?" sorusuna "Çok basit, çünkü çaldılar" şeklinde...

İstanbul AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım Esenler'de katıldığı iftar programından çıkarken, bir vatandaşın "Bu seçim neden iptal oldu?" sorusuna "Çok basit, çünkü çaldılar" şeklinde yanıt verdi. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Esenler Kültür Merkezi'nde düzenlenen Geleneksel Kayseri İncesu Kızılörenliler Kültür ve Dayanışma Derneği'nin iftar yemeğine katıldı. Programdan ayrılırken, buradakilerle sohbet eden Yıldırım, bir vatandaşın "Bu seçim neden iptal oldu?" sorusuna "Çok basit, çünkü çaldılar" şeklinde yanıt verdi. Yıldırım bu anları sosyal medya hesabından paylaştı.

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