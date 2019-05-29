Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/İSTANBUL ()-İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Bakırköy'de esnaf ziyaretlerinde bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Bakırköy Hamidiye Camii'nde katıldığı Ahmet Süleymanoğlu'nun cenaze törenin ardından Osmaniye Mahallesi'ne geçti. Yıldırım burada esnaf ziyaretinde bulundu. Bir taksi durağına uğrayan Yıldırım taksi şoförleriyle sohbet etti. Yıldırım, çok sayıda kişiyle fotoğraf çektirdi. Binali Yıldırım esnaf ziyaretinin ardından buradan ayrılarak AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na geçti.
(Görüntülü) Yıldırım'dan Bakırköy'de esnaf ziyaretleri
Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/İSTANBUL ()-İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Bakırköy'de esnaf ziyaretlerinde bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Bakırköy Hamidiye Camii'nde...
29 Mayıs 2019 Çarşamba 16:23
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.