(Görüntülü) Yılanın kürekle öldürülmesine tepki

BURSA'nın İznik ilçesinde, bir yılanın kürekle öldürülmesi ve görüntülerin sosyal medya paylaşılması tepki topladı.





İznik'te yaşanan olayda kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi, gördüğü yılana kürek ile saldırdı. Aldığı darbe sonucu can çekişen yılana arka arkaya kürek darbeleri indirilirken, yanındaki kişi de bu görüntüleri cep telefonuyla kaydetti. Görüntüler Ş.A. adlı kişinin sosyal medya hesabından paylaşılırken, özellikle hayvanseverler tarafından yoğun tepki ile karşılandı. Öldürülen yılanın Hazer yılanı olduğu ve halk arasında ise bozyörük olarak bilindiği ifade edilirken, tarım alanlarına zarar veren yılanın boyunun 2 metreye kadar ulaşabildiği öğrenildi.