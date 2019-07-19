SİNOP'ta, çökme riski taşıdığı belirlenen 2 katlı tarihi ahşap bina için mahalleli, önlem almaya çlaıştı. Ahşap binayı halatla bağlayan mahalleli, evin restore edilmesini istedi. Yeni Mahalle'deki 2 katlı tarihi ahşap evin çökme riski olduğu ortaya çıktı. Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nca tescil edilip koruma altına alınan evin yıkılma riskini öğrenen çevredekiler, önlem almaya çalıştı. Mahalle sakinleri, evin kopmak üzere olan ahşap parçası ana gövdeye halatla bağladı. Mahalleli, önlem alınıp evin restore edilmesini istedi.
(Görüntülü) Yıkılma riski taşıyan ahşap evi halatla bağladılar
SİNOP'ta, çökme riski taşıdığı belirlenen 2 katlı tarihi ahşap bina için mahalleli, önlem almaya çlaıştı. Ahşap binayı halatla bağlayan mahalleli, evin restore edilmesini istedi. Yeni Mahalle'deki 2 katlı tarihi ahşap evin çökme...
19 Temmuz 2019 Cuma 15:27
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