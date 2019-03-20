(Görüntülü) Yıkılacak binalarda ilginç duvar yazıları İncitmeden yıkın

Burdur'da kentsel dönüşüme alınan 46 blokluk Depremevleri Konutları boşaltıldı. Nisan ayında yıkım ve hafriyat işlerinin başlayacağı bloklar arasında şimdilerde yalnızca hurdacıların sesi yankılanırken, binaların dış duvarlarına sprey boyayla yazılan sözler ise dikkati çekti. Yazılarda kimi çocukluğuna ve anılarına veda ederken, kimi de yıllarının geçtiği binaların incitilmeden yıkılmasını istedi.

Burdur'da 1971 yılında meydana gelen depremden sonra Bozkurt Mahallesi'nde devlet tarafından yapılan 'Depremevleri Konutları' adı verilen 46 bloktaki 320 dairenin hak sahipleri Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ile kentsel dönüşüm projesi kapsamında anlaşmaya vardı. 16'sı kamulaştırma bedeli alacak hak sahiplerinden 304'ü tapu devrini yaptı. TOKİ tarafından yeni konutların yapılacağı Depremevleri'ndeki daireler boşaltılırken, bloklar arasında sadece hurdacıların sesi duyulur hale geldi.

'İNCİTMEDEN YIKIN'

Blokların duvarlarına sprey boyayla yazılan yazılar ise dikkati çekti. 'Sözün bittiği yer', 'Kat karşılığı sattılar top oynadığımız arsaları', 'Binaları yıkın ama içine hayallerimizi de katın', 'TOKİ yavaş ciğerimi söktün', 'İncitmeden yıkın' ve 'Hoşçakal çocukluğum, anılarım. Elveda' sözlerinin yer aldığı yazılar hem güldürdü hem hüzünlendirdi.

'15 SENEDİR BAKKALLIK YAPIYORDUM'

Salih Alp Akçay, Depremevleri Konutları'nda yıllardır bakkal dükkanı çalıştırdığını belirterek, 15 senedir burada bakkallık yapıyordum. Evler yıkılınca biz de buradan ayrılıyoruz dedi.

'HATIRALARIMIZ VAR'

Emekli öğretmen Tekin Büyükyağcı (77), 1974 yılından bu yana Depremevleri Konutları'nda oturduğunu kaydederek, 45 yıldır burada oturuyorum. Hatıralarımız var. Üzülerek ayrılıyoruz. Komşularımız iyiydi. İnşallah yeni evimize kavuşunca çok daha memnun olacağız diye konuştu.

Terzi Mehmet Erkalp (50), 20 senedir Depremevleri'nde oturuyorum. 12 Nisan'dan itibaren yıkım başlayacak. Yeni evlerimizin yapılmasını bekliyoruz dedi.

'KOMŞULUKLARIMIZ ÇOK GÜZELDİ'

Necati Çılgın, 20 yıl burada oturdum. 12 sene kirada oturdum, daha sonra kendi evimi aldım. Komşuluklarımız çok güzeldi. Kapılarımız kilitli kalmazdı. Bu evler 70 metrekareydi. Buralar dar olduğu için sıkıntı çektik. Şimdi 118 metrekarelik TOKİ konutlarından satın alacağız. İnşallah hayırlı olur diye konuştu.

Hurdacı Mehmet Öztürk ise Buralarda kentsel dönüşüm olduğu için eski Depremevleri yıkılıyor ve yeni TOKİ konutları yapılacak. Ev sahipleri hurdalarını sattı. Biz de bunları satın aldık dedi.

İHALESİ SONUÇLANDI, YIKIM VE HAFRİYAT BAŞLAYACAK

Diğer yandan AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, AK Parti İl Başkanı Volkan Mengi ve Cumhur İttifakı'nın Burdur Belediye Başkan Adayı AK Partili Deniz Kurt, Depremevleri bölgesinde yapılacak 655 konut yapım işinin ihalesinin gerçekleştirildiğini açıkladı. Yapılan ortak açıklamada, Burdur Depremevleri sakinlerimizin bir süredir bekledikleri ihalenin sonuçlanmış olması bizleri de son derece memnun etmiştir. Artık tüm prosedürler tamamlanmış olup, ihaleyi alan firmaya yer teslimin yapılmasıyla birlikte nisan ayında yıkım ve hafriyat başlayacak olup, devamında inşaatlar yükselmeye başlayacaktır. Bozkurt Mahallesi Burdur'da kentsel dönüşümün bir başlangıcıdır. Bu dönüşümün tamamlanmasıyla birlikte Bozkurt Mahalle'miz yepyeni bir çehreye kavuşacak denildi.