(Görüntülü) Yenişehir Ovası'nı dolu vurdu
BURSA Yenişehir Ovası'na yağmurun ardından dolu etkili oldu. Çardakköy Mahallesi'nde yağan dolu; fasulye, soğan ve biber ekili 250 dönüm alanda zarara yol açtı. Çardakköy Mahallesi Muhtarı Mehmet Kınık, dolu yağışının yaklaşık...
19 Haziran 2019 Çarşamba 15:30
BURSA Yenişehir Ovası'na yağmurun ardından dolu etkili oldu. Çardakköy Mahallesi'nde yağan dolu; fasulye, soğan ve biber ekili 250 dönüm alanda zarara yol açtı. Çardakköy Mahallesi Muhtarı Mehmet Kınık, dolu yağışının yaklaşık 15 dakika sürdüğünü, sabah tarlalara çıktıklarında ürünlerde zararla karşılaştıklarını anlattı. Kınık, durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bildirdiklerini, yetkililerin hemen gelerek zarar tespit çalışmalarına başladıklarını kaydetti. Soğan tarlasının zarar gördüğünü anlatan Çardakköylü çiftçi Erkan Efe de, yağmur ve dolu gibi doğa olaylarının tekrarlayabileceğini endişesini yaşadıklarını söyledi. Efe, "Hafta sonuna değin yoğun yağmur yağışı ya da dolu yağışının tekrar yaşanabileceği söyleniyor. Endişeyle bu sıkıntılı sürecin geçmesini bekliyoruz" diye konuştu.
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