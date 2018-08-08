Alper KORKMAZ-İSTANBUL,() İSTANBUL'DA sabah saatlerinde çıkan hortum vatandaşlar tarafından görüntülendi. Arnavutköy Yeniköy Sahili'nden görülen hortum denizde oluştuktan sonra karaya ilerledi. Bir süre sonra kaybolan hortum, vatandaşlar tarafından görüntülendi. Çekilen görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.
(Görüntülü) Yeniköy'de hortum görüntülendi
Alper KORKMAZ-İSTANBUL,() İSTANBUL'DA sabah saatlerinde çıkan hortum vatandaşlar tarafından görüntülendi. Arnavutköy Yeniköy Sahili'nden görülen hortum denizde oluştuktan sonra karaya ilerledi. Bir süre sonra kaybolan hortum,...
08 Ağustos 2018 Çarşamba 14:35
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