İstanbul - YENİKAPI Miting Alanı'nda düzenlenecek AK Parti'nin "Büyük İstanbul Mitingi" saat 17.00 sıralarında havadan fotoğraflandı.
(Görüntülü) Yenikapı miting alanının havadan görüntüleri (2)
İstanbul - YENİKAPI Miting Alanı'nda düzenlenecek AK Parti'nin "Büyük İstanbul Mitingi" saat 17.00 sıralarında havadan fotoğraflandı.
17 Haziran 2018 Pazar 17:52
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