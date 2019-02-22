(Görüntülü) (YENİDEN) Soylu: Türkiye'de afet konusunda önemli mesafe kaydettik (2) - TAMAMI
22 Şubat 2019 Cuma 09:49
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