(Görüntülü) Yeni Zelanda Dışişleri Bakanından teröriste hücre açıklaması
22 Mart 2019 Cuma 10:19
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
- 1Akdeniz tipi beslenme kolon kanseri gelişimini...
- 2Akdeniz tipi beslenme kolon kanseri gelişimini...
- 3'Tuz tüketimi hipertansiyon ve böbrek...
- 4'Tuz tüketimi hipertansiyon ve böbrek...
- 5Işın tedavisinde, akıllı teknoloji
- 6Mide botoksuna FDA ve EMA onay vermedi
- 7Siemens’ten sağlık Ar-Ge’sine destek
- 8'40 yıl önce kalbimi verdim, şimdi...
- 9Açıkta satılan yiyeceklere dikkat
- 10Kaşıntınız varsa böbrekleriniz sinyal...
- 120 bin öğretmen atamasının branş dağılımı...
- 2(Görüntülü) Bakan Selçuk: Çocuk duygu,...
- 3(Görüntülü) Bakan Selçuk: Çocuk duygu,...
- 4Bakan Selçuk: Çocuk duygu, düşünce...
- 5BEDAŞ ‘Enerjinin Yıldızları’nı...
- 6(Görüntülü) ‘Yöresel mimari’nin...
- 7Öğrenciler TÜBİTAK ödüllerini topladı
- 8‘Yöresel mimari’nin modern mimariye...
- 9(Görüntülü) Uğur Okulları’ndan Viranşehir’e...
- 10Uğur Okulları’ndan Viranşehir’e 20...
- 1Tüm Türkiye Emlakjet Kullanarak Dairesini...
- 2"Başarımızın sebebi erişilebilir...
- 3Konut fiyatları yüzde 14 arttı
- 4Kredili konut satışları Kasım'da...
- 5Zeytinburnu'ndaki ambarlar, Hadımköy'e...
- 6Gayrimenkul alıcılarının gözdesi daireler
- 7Tapu için fazla masraf ödemeyin!
- 8İstanbul'un merkezinde arsa üretmek...
- 9Sahibinden Satılık Arsa
- 10Konut Satışları Artarak Devam ediyor
İlgili Haberler
SON DAKİKA
- 1(Görüntülü) Orhan Kural: 1 defa içilen...
- 2(Görüntülü) Silah ustası babanın kızı,...
- 3TOBB: Kapanan şirket yüzde 67.57 kurulan...
- 4(Görüntülü) Ağaca çarpan otomobilde...
- 5(Görüntülü) Silah ustası babanın kızı,...
- 6(Görüntülü) Silah ustası babanın kızı,...
- 7(Görüntülü) Hakkari'de çığ düşünce...
- 8Ağaca çarpan otomobilde sıkışan sürücü...
- 9İSTANBUL'DA PKK OPERASYONU: 2 KİŞİ...
- 10(Görüntülü) Akkuş'ta coğrafi...
- 11(GENİŞ HABER) - FETÖ OPERASYONU: ÇOĞU...
- 12Kayaklı Koşu Balkan Kupası heyecanı...
- 13Aralarında ünlülerin de bulunduğu senkronize...
- 1418 mühendise FETÖ'den gözaltı kararı
- 15'Batı ülkelerinde kalp hastalıkları...
- 16HAVELSAN'ın 18 eski mühendisine FETÖ'den...
- 17Eşini pusu kurup, öldüren kocaya ağırlaştırılmış...
- 18Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı: Hayatının...
- 19Diyarbakır'da teröristlerin kullandığı...
- 20YENİ ZELANDA DIŞİŞLERİ BAKANI: HAYATININ...
Namaz Vakitleri
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|05:16
|06:57
|13:22
|16:49
|19:27
|20:56