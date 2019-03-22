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(Görüntülü) Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Peters İstanbul'a geldi -1

Enver ALAS - Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL - Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters, geçen hafta ülkesinde yaşanan ve 50 kişinin hayatını kaybettiği cami saldırıları sonrası İstanbul'a geldi. Peters'in, bugün İslam İşbirliği...

Enver ALAS - Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL - Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters, geçen hafta ülkesinde yaşanan ve 50 kişinin hayatını kaybettiği cami saldırıları sonrası İstanbul'a geldi. Peters'in, bugün İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) Dışişleri Bakanları düzeyinde yapacağı toplantıya katılacağı öğrenildi.


 

THY'nin Jakarta-İstanbul seferini yapan tarifeli seferiyle saat 05.30 sıralarında İstanbul'a gelen Dışişleri Bakanı Peters, Atatürk Havalimanı VIP Salonu'nda Yeni Zelanda'nın Ankara Büyükelçisi Wendy Jane Hinton tarafından karşılandı. Peters burada basın mensuplarına kısa bir açıklama yaparak ziyareti hakkında bilgi verdi.


 

Aynı uçakta Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı'nın yanı sıra Endonezya'nın Dışişleri Bakanı Retno Marsudi de İstanbul'a geldi. İki bakan da kısa aralıklarla VIP Salonu'ndan ayrıldı.


 

Öte yandan, bugün İstanbul'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun başkanlığında İİT Dışişleri Bakanları Düzeyinde Açık Katılımlı Acil İcra Komitesi Toplantısı düzenlenecek. Yeni Zelanda'da geçen hafta Cuma günü iki camiye yönelik terörist saldırı ve Müslümanlara karşı nefret ve tahammülsüzlükle mücadele konusunda yapılacak İİT Dışişleri Bakanları Toplantısı'na Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Birliği (AB) ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) gibi uluslararası kuruluşlardan temsilciler de davet edilmişti.

 

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