Murat SOLAK - İstanbul - YENİ Zelanda Christchurch kentinde 2 camiye saldırı düzenleyen terörist Brenton Tarrant’ın, 2016 yılının Mart ayında İstanbul'da Ayasofya’nın yakınındaki bir otelde 3 gün kaldığı, aynı yılın Ekim ayında da Fatih Aksaray’daki otelde 3 gün geçirdiği belirlendi.
(Görüntülü) Yeni Zelanda'daki teröristin İstanbul'da kaldığı oteller
Murat SOLAK - İstanbul - YENİ Zelanda Christchurch kentinde 2 camiye saldırı düzenleyen terörist Brenton Tarrant’ın, 2016 yılının Mart ayında İstanbul'da Ayasofya’nın yakınındaki bir otelde 3 gün kaldığı, aynı yılın Ekim ayında...
20 Mart 2019 Çarşamba 12:10
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