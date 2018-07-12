(Görüntülü) Yeni hastaneye 'tarihi köprü' engeli

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde hizmete giren devlet hastanesine şehir merkezinden ulaşımın sağlandığı tek yol üzerinde bulunan köprünün 'tarihi eser' çıkması üzerine, genişletme çalışmaları iptal edildi. Demir korkuluklarının bir bölümü bulunmayan köprü, trafiği tek şeride düşürerek tehlike yaratırken, hastaneye ulaşım güzergâhının değiştirilmesi ya da mevcut yola yeni bir köprü yapılması bekleniyor. Keşan'da, Aşağı Zaferiye Mahallesi Evreşe Caddesi üzerinde Sağlık Bakanlığı tarafından yaklaşık 63 milyon lira maliyetle yaptırılan 200 yataklı devlet hastanesi, 2 hafta önce hizmete girdi. Hastaneyle şehir merkezine ulaşımı sağlayan Evreşe Caddesi üzerinde Karayolları tarafından asfaltlama çalışması yapılırken, yol üzerindeki 'Ferhat Ağa Köprüsü' olarak adlandırılan köprünün genişletilip, asfaltlanması için ödenek ayrılarak, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından ihale yapılmak istendi. Yapılan başvuruda, Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Edirne Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu tarafından 'Tarihi köprü olması nedeniyle, çalışma yapılamaz, köprünün tarihi dokusuna zarar verilemez' yönünde karar verildi. Karar üzerine ihale iptal edildi. 'KÖPRÜ, TRAFİK AKIŞINDA TEHLİKE YARATIYOR' Kararın üzerinden 1 yıl geçmesine ve hastanenin hizmete açılmasına rağmen halen güzergâh değişikliği ve yeni köprü yapılmadı. Çevresinde yeterli güvenlik tedbiri bulunmayan, demir korkuluklarının bir bölümü olmayan ve trafiği tek şeride düşüren köprü, tehlike yaratıyor. Sürücüler, ambulans ve diğer araçların yoğun kullandığı güzergâhtaki köprü nedeniyle yolun daraldığını belirterek, güzergâh değişikliği ve ya yeni köprü yapılmasını istiyor. Yaya olarak yolu kullanan bazı hasta ve hasta yakınları da köprünün tehlikeli olduğunu ifade etti. Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, belediye meclisinin aldığı kararla imar planlarında değişiklik yapıldığını ve hastane binası yakınlarında yeni bir güzergâhı belirlendiğini söyledi. Özcan, hastaneye çarşı merkezinden bağlantı sağlayacak yeni yol ya da mevcut yolda inşa edilecek yeni köprü için bölgedeki dere yatağının DSİ tarafından ıslah edilmesini beklediklerini kaydetti. Mehmet Özcan, "1 yıl kadar önce DSİ'yle Ferhat Ağa Köprüsü'nün dar olması ve araç geçişlerinin artacak olacağı için genişletilmesini veya yeniden yapılmasını talep ettik. Bu tam dere üzerinden geçen bir köprü. Dolayısıyla dere yatakları DSİ'ye ait. Sonradan köprünün Anıtlar Kurulu tarafından tescillendiği ortaya çıktı. Dolayısıyla da köprüyü yıkıp genişletme imkanı ortadan kalktı. Biz, Keşan'ın yeni imar planlarının bitireli 5 ay kadar oldu. Köprünün oradan Belkoop istikametine giden, Keşan'ı çevreleyen 25 metre genişliğinde bir imar yolu kurduk. DSİ, o yol uygunluğu çerçevesinde köprüyü yandan dolanıp, tescili olan yeri yıkmadan başka bir geçiş yolu yapacakları yönünde bilgi verdiler bize. Ama DSİ şu anda ne aşamadadır, bilmiyorum" dedi. DSİ 11'inci Bölge Müdürlüğü yetkilileri ise hastane yolundaki derenin ıslahı için kendilerine iletilen bir talep olmadığını ve konunun yatırım planları dahilinde bulunmadığını bildirdi.