(Görüntülü) Yeni Aslılar yetiştiriyorlar

Hümeyra PARDELİ-Zafer KUMRU ERZURUM, () Erzurum'da Konaklı Kayak Merkezi'nde 12 Ocak 2012'de antrenman yaparken pist kenarındaki tahta kar perdelerine çarparak hayatını kaybeden milli kayakçı Aslı Nemutlu'nun (17) ailesi tarafından 4 yıl önce kurulan Aslı Nemutlu Genç Sporcular Spor Kulübü Derneği meyvelerini vermeye başladı. Konaklı Kayak Merkezi'ndeki Alp Disiplini yarışmasına katılmak için İstanbul'dan gelen milli kayakçı Aslı Nemutlu, 12 Ocak 2012 günü antrenman yaparken pistten çıktı ve tahta kar perdelere çarparak yaşamını yitirdi. Genç sporcunun ölümünün ardından ailesi tarafından 'Aslı Nemutlu Genç Sporcular Spor Kulübü Derneği' kuruldu. Ailenin desteği ve 'sporcu yetiştirme fonu' ile yeni Aslılar yetiştirilmeye başlandı. Aslı'nın hayatını kaybettiği Erzurum'da yaşayan özellikle 5-7 yaş arasındaki çocuklar seçilerek kulübe dahil edildi. Genç yaşta hayatını kaybeden Aslı Nemutlu'nun adını yaşatmak için 15 Mart'ta piste çıkan sporcular, Palandöken Dağı'ndaki Alp Disiplini Minikler Festivali'nde 4 madalya almayı başardı. 95 sporcunun kıyasıya mücadele ettiği yarışlarda dereceye giren sporculara, Aslı Nemutlu Genç Sporcular Spor Kulübü Derneği tarafından hediyeler verildi. Kızının adının yaşatıldığı kulüpte 15 sporcunun olduğunu hatırlayan baba Metin Nemutlu, kayakta A1 ve A2 liglerine 7 sporcu çıkardıklarını bildirdi. Sporcuların daha iyi yerlere geleceğine inandığını belirten Nemutlu, Aile olarak gururluyuz. 7 yıldır Aslı için bir takım şeyler yapmaya gayret gösterdik. Öncelikle en büyük hedefimizde Aslı'nın adını rahmetli olduğu şehirde bir yerlere getirmek. Amacımız milli takıma sporcu yetiştirmek. Faaliyetlerimize Erzurum halkının Palandöken'deki kayak hocalarının, otel sahibi arkadaşların, tüm kayakseverlerin destekleri var. Derneğin kuruluş yeri İstanbul ama faaliyetleri Erzurum'da yapıyoruz. Bu da bize keyif veriyor. Aslı ve kar tanesi bir simge oldu. Atatürk Üniversitesi heykel bölümü öğrencilere 10 günde Aslı'nın kardan heykelini yaptılar. Yarışları izlemek için geldiğimiz Erzurum'da bu heykeli görünce çok mutlu olduk. 4 minik sporcumuz kürsüye çıktılar. İnşallah geleceğin büyürk sponcuları olacaklar ve Aslı'mızın ismini yaşatacaklar diye konuştu. Türkiye Kayak Federasyonu Asbaşkanı Fatih Kıyıcı ise Derneğin amacı 5-7 yaş arasında çocukları alıp belli noktaya getirmek. Minikler festivalinde daha fazla sporcuyla katıldılar. 4 madalya aldılar ve meyvelerini almaya başlıyorlar. Bu tablo aileye de gurur kaynağı. Yatırımın boşa olmadığını görmüş oluyorlar. Onlar bir vakıf bağışlarla kız ve erkek çocuklarına yatırım yapıyorlar. Onun için derneğin desteklenmesi, el üstünde tutulması gerekiyor. İhtiyacı olan çocuklarımıza bir spor da bir kapı açtığını düşünüyorum. Bizler de federasyon olarak destekliyoruz dedi. 7 yıldır kayak yaptığını, kurulduğundan beri Aslı Nemutlu kulübünde olduğunu aktaran Rümeysa Kılıç, milli takım kadrosuna girdiği için çok mutlu olduğunu ifade etti. Kılıç, Aslı Nemutlu'yu temsil ediyor olmak gurur verici. Türkiye'de ve gelecekte de dünyada onu temsil etmek istiyoruz diye konuştu.