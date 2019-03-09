(Görüntülü) Yeğenini öldüren dayı: Lüks içinde yaşıyordu, firmayı devretmeyince vurdum

BURSA'da Bağdat hurması tatlısı üreten bir firmanın sahibi olan yeğeni Fatih Karaman'ı(38), otomobili içinde eşiyle telefonda konuştuğu sırada tabancayla vurarak öldüren dayı Yılmaz Sevinç'in(53) savunması kan dondurdu. Cumhuriyet savcısı Feridun Yetkin tarafından hakkında 'kasten adam öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemi ile dava açılan dayı, “Fatih lüks içinde yaşıyordu. Biz yanında çalışıyorduk. Çocuklarımızın eğitim masrafını bile ödemekte zorlanıyorduk. Defalarca bize devir etmesini istedik. Dinlemeyince vurdum” dedi.



Olay, Bursa’nın merkez Nilüfer ilçesinde geçtiğimiz 7 Temmuz günü meydana geldi.



İddiaya göre, Bağdat hurması tatlısı yapan bir firmanın sahibi olan Fatih Karaman, Lefkoşe Caddesi'ndeki trafik ışıklarında kendisine kırmızı yanması üzerine otomobili ile durdu. Eşiyle telefonda konuşan Karaman, otomobilinin yanına yaklaşan bir başka araçtan silahlı saldırıya uğradı. İki el ateş açılan ve başından vurularak ağır yaralanan Karaman, Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Saldırgan ise kaçtı.



Tedavi altına alındığı hastanede saldırıdan 1 gün sonra beyin ölümü gerçekleşen Fatih Karaman'ın organları, ailesi tarafından bağışlanarak, 7 kişiye umut oldu. Polis tarafından yakalanan saldırgan ise dayı Yılmaz Sevinç, çıktı. Sevinç, tutuklanarak cezaevine konuldu.



FİRMASI İFLAS ETMİŞ



Bursa Cumhuriyet Savcısı Feridun Yetkin, tarafından 8 aydır yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcı Yetkin'in, 'kasten adam öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemi ile hazırladığı iddianame, Bursa 14'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.



İddianameye göre; Sanık Yılmaz Sevinç’in sahibi olduğu firma iflas etti. Firmaya ait üretim malzemeleri ile yeğen Fatih Kahraman, yeni belirlenen bir isim ile aynı işi devam ettirdi. İşi büyüten Kahraman, Bursa merkez ile birçok şehirde şube açtı. Dayı Yılmaz Sevinç ise yeğenine, sürekli tehdit ve hakaretlerde bulunmaya başladı. Hatta yeğeninden şirketi kendisine devretmesini istedi. Fatih Kahraman ise dayısının hakaret ve tehditlerine çok sayıda dava açarak karşılık verdi. Dayı Yılmaz Sevinç, olay günü de yeğenini öldürdü.



'ŞİRKETI DEVRETMEYİNCE VURDUM'



İddianamede Yılmaz Sevinç'in “Bağdat hurma tatlısı ürettiğimiz firmamız iflas etti. Biz de yeğenim Fatih Kahraman’a yeni bir firma kurdurarak, faaliyetimize devam ettik. Fatih, firmayı genişletip, büyüttü. Sonra firmayı yeniden bize devretmesini istedik. Lüks içinde yaşıyordu. Biz, çocuklarımızın okul masraflarını karşılamakta zorlanıyorduk. Hatta yanında çalışıyorduk. Bizi dinlemedi. Ben de vurdum” dedi.



Dayı Yılmaz Sevinç, önümüzdeki ay Bursa 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim önüne çıkacak.



