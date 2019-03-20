(Görüntülü) Yedigöze Barajı İçme Suyu Projesi'nin temeli atıldı

Ali GÖKDAL-Mislina ERGÖREN-Sedef Nur SEDEF/ADANA,() Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından hayata geçirilecek olan Yedigöze Barajı İçme Suyu Projesi'nin temeli atıldı. Kozan, İmamoğlu, Ceyhan ve Yumurtalık ilçelerinde yaklaşık 1 milyon kişinin 50 yıl boyunca içme suyu ihtiyacını karşılaması planlanan Yedigöze Barajı İçme Suyu Projesi'nin temeli, İmamoğlu ilçesindeki Musulu Köyü'nde düzenlenen törenle atıldı. Törene, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, AK Parti Adana Milletvekilleri Tamer Dağlı, Ahmet Zenbilci, MHP Adana Milletvekilleri Ayşe Sibel Ersoy, Muharrem Varlı, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ile ilçe belediye başkan adayları katıldı. "YILDA 50 MİLYON TL TASARRUF" Törende konuşan ASKİ Genel Müdür Yardımcısı Yüksel Durna, 2 etaplı projenin toplam 1 milyon TL'ye mal olacağını belirterek, "Tüm ova cazibeli suyla beslenecek ve kayıp-kaçak oranı yüzde 60'lardan yüzde 10'a düşecek. Böylece yılda 50 milyon TL enerji tasarrufu sağlamış olacağız" dedi.